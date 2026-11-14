La Federación Portuguesa de Fútbol cambia el número 7 para "eternizar" a Cristiano

A partir del partido de esta noche contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones, el 7 tendrá una tipografía distinta a la del resto de números, y con un trazo blanco en el centro, a diferencia de la utilizada hasta ahora, según informó la Federación en su página web.

"Esta es otra forma de inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo", escribió.

Y concluyó: "A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para inmortalizar una historia que nunca se olvidará. ¡Gracias, Cristiano!".

Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció el pasado día 5 su retirada de la selección de Portugal tras las desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus.

En total, disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.

El exdelantero del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, también participó en seis Mundiales y seis Eurocopas, conquistando la de Francia 2016, el primer gran título de la absoluta de Portugal.