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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 11:10

Marcelo Gallardo consigue su primera victoria con Ecuador

Moisés Caicedo (derecha ) celebra con John Yeboah el gol del capitán, en la victoria de Ecuador sobre Costa Rica por 2-0.
Moisés Caicedo (derecha ) celebra con John Yeboah el gol del capitán, en la victoria de Ecuador sobre Costa Rica por 2-0.José Jácome

Ecuador derrotó este viernes por 2-0 a Costa Rica en un partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Quito en el que el argentino Marcelo Gallardo consiguió su primer triunfo como seleccionador desde que asumió el cargo en la Tri.

Por ABC Color
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Durante los primeros minutos, Ecuador y Costa Rica presionaron con el objetivo de asumir el control del balón, aunque el equipo centroamericano lo recuperaba con mayor rapidez y generaba más llegadas al arco defendido por Hernán Galíndez.

Lea más: Perú logra ante Bolivia su segundo triunfo bajo el mando de Menezes

A Ecuador le costaba salir de su campo y encontrar respuestas ante la presión y la intensidad de su rival. Sin embargo, el equipo de Gallardo comenzó a ganar terreno a medida que avanzaba el primer tiempo y consiguió acercarse con mayor frecuencia al arco costarricense.

El primer gol llegó en el minuto 21, cuando Piero Hincapié envió un pase al área que Jordy Caicedo controló antes de superar al portero Patrick Sequeira y enviar el balón al fondo de la red con un remate cruzado.

La anotación desató la alegría de la hinchada ecuatoriana, que casi llenó el estadio Olímpico Atahualpa, donde la selección no jugaba desde hace varios años.

A partir de ese momento, Ecuador arrinconó a Costa Rica en su propio campo, con Caicedo, Keny Arroyo y John Yeboah como principales protagonistas de las llegadas al área rival en busca de ampliar la ventaja.

En el segundo tiempo, Ecuador volvió a generar varias ocasiones de peligro y, en una de ellas, Diego Mesén intentó frenar el avance de Jordy Caicedo cerca del área costarricense, pero cometió una falta que le costó la expulsión.

Posteriormente, en el minuto 80, el costarricense Juan Pablo Vargas derribó a Yeboah dentro del área y el árbitro peruano Roberto Pérez señaló un penal que Moisés Caicedo convirtió en gol.

Esta es la primera victoria de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador, después de los amistosos ante Corea del Sur, Japón y Panamá en la gira asiática que la selección realizó entre setiembre y octubre.

Marcelo Daniel Gallardo (50 años), director técnico argentino de Ecuador.
Marcelo Daniel Gallardo (50 años), director técnico argentino de Ecuador.

Tras este triunfo, Ecuador viajará a Guayaquil para enfrentarse a Bolivia el próximo martes en el estadio Monumental de Barcelona, en el último partido de la selección en 2026.

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