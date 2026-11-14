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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 20:20

Medellín, Millonarios y Once Caldas completan los clasificados a semifinales en Colombia

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Bogotá, 14 nov (EFE).- Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas se quedaron con los últimos tres cupos para los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización colombiano, que este sábado cerró su fase todos contra todos con una jornada de partidos simultáneos.

Por EFE
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Atlético Nacional, que ya había asegurado el liderato, terminó primero con 40 puntos, mientras que América de Cali terminó segundo con 36 enteros, por lo que ambos se quedaron con la ventaja deportiva y como cabezas de grupo para la fase de semifinales.

El Medellín aseguró su presencia al vencer por 1-0 a Águilas Doradas, que necesitaba ganar y dependía de otros resultados. El conjunto antioqueño encontró el gol de la clasificación en el minuto 82, cuando Léider Berrío aprovechó una asistencia de Yony González.

Millonarios también cumplió al derrotar por 2-0 a Alianza, con tantos de Mateo García y Carlos Darwin Quintero. El equipo bogotano regresa así a los cuadrangulares después de dos semestres por fuera y terminó séptimo, con 30 unidades.

El último clasificado fue Once Caldas, que empató 1-1 en su visita a Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El resultado no le bastaba por sí solo, pero el empate 2-2 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima favoreció al conjunto de Manizales, que conservó la octava posición, con 28 puntos.

En Cali, el equipo local empató 2-2 con Tolima. Juan Dinenno adelantó al Cali, pero Luis Sandoval marcó dos goles y puso por delante al conjunto visitante. Steven Rodríguez consiguió el empate en el minuto 83, un resultado que dejó a Tolima fuera de los ocho clasificados.

América, por su parte, venció 2-0 al Deportivo Pereira con goles de Tomás Ángel, de penalti, y Edson Tortolero.

Santa Fe, por su lado, abrió la jornada el viernes con una victoria por 0-2 ante Internacional de Bogotá, gracias a los goles de Emerson Rodríguez, en el minuto 29, y el Emmanuel Olivera, en el 65.

Este mismo sábado, terminada la jornada, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizó el sorteo de los cuadrangulares semifinales, que quedaron conformados así:

Grupo A: Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín.

Grupo B: América, Bucaramanga, Millonarios y Cali.

Los ganadores de cada grupo jugarán la final por el título del torneo.

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