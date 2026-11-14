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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 12:59

Once años después de su retiro, Ronaldinho regresa a las canchas

Ronaldinho Gaúcho, de cara a su estreno en Ravenna.
Ronaldinho Gaúcho, de cara a su estreno en Ravenna.Redes sociales

Once años después de su último partido, el brasileño Ronaldinho Gaúcho volverá este domingo a los terrenos de juego para, a sus 46 años, disputar un partido con el Ravenna, ambicioso club de la Tercera división italiana que sueña con la Serie A.

Por ABC Color
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“Quiero pasar un día hermoso, estoy contento de estar aquí para el inicio de esta hermosa historia. El presidente sueña con algo grande para Ravenna; formar parte de ello me hace feliz”, declaró Ronaldinho al canal de televisión Sky Sport el viernes por la noche.

Lea más: Colombia se impone sobre Chile con un gol en contra

“Estoy feliz”, insistió el Balón de Oro 2005. “Volver al campo después de tanto tiempo es algo muy lindo, estoy aquí para vivir un momento especial de mi vida” , insistió.

Después de haber ganado “todo lo que había soñado”, entre otros trofeos el Mundial de 2002, jugar para el Ravennaes una “oportunidad completamente diferente”.

De entrada, titular

No obstante, tras once años retirado y cercano a la cincuentena, el estado físico del antiguo internacional de la Seleção (97 partidos, 33 goles) genera muchas dudas, después de haber llegado a Italia el viernes y haber realizado un solo entrenamiento con sus compañeros.

Tampoco se sabe si la aventura será de solo un partido o si competirá lo que resta de temporada. Lo que sí es seguro es que será titular el domingo en el derbi contra el Forlí, correspondiente a la 14ª fecha de la Serie C (13:30 de Paraguay), como ya lo avanzó su entrenador Andrea Mandorlini.

Ronaldinho jugó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el club brasileño Fluminense. Otra certeza: el exjugador del París Saint-Germain (2001-03), del FC Barcelona (2003-08) y del AC Milan (2008-11), de estilo de juego imprevisible y personalidad radiante, no ha perdido su poder de atracción.

El encuentro se disputará con todas las localidades agotadas en un estadio con una capacidad habitual de 5.000 plazas, ampliado para la ocasión con una grada provisional de 1.800 asientos bautizada “R10” .

“El objetivo a largo plazo es llevar al Ravenna a la Serie A”, aseguró Ignazio Cipriani, el empresario italo-estadounidense propietario del club desde 2024, detrás de lo que parece sobre todo una operación de marketing. E

l club de Emilia-Romaña nunca ha conocido la élite y apunta en un primer momento a regresar a la Serie B, donde no ha jugado desde 2008.

¿Será de nuevo decisivo?

El Ravenna es actualmente segundo del Grupo B del campeonato de tercera división, a seis puntos del líder, La Spezia, y ha sumado catorce puntos más que su gran rival y vecino, el Forlì, decimoquinto.

Durante su trayectoria, Ronaldinho siempre destacó en los grandes partidos, especialmente en los derbis. Su primer gol en la Serie A, en 2008, fue contra el Inter y sirvió para darle la victoria al Milan. “Fue especial. Los tifosi del Milan aún me lo recuerdan a menudo”, declaró. ¿Lo recordarán también los hinchas del Ravenna?

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