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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 17:15

Rice: “Hay un protocolo por racismo y sabemos lo que haríamos si sucediera”

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Madrid, 14 nov (EFE).- Declan Rice, centrocampista de la selección de Inglaterra, descartó este sábado que pueda haber algún episodio racista en el encuentro de la Liga de Naciones contra España de este domingo en el Metropolitano, pero, si lo hubiera, hay un protocolo y saben lo que harían como equipo si eso sucediera.

Por EFE
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“A mí no me preocupa (que pueda haber un insulto racista o alguna situación de este tipo). Ahora mismo, en el momento que estamos, en 2026, es algo que debe estar totalmente erradicado en el fútbol”, explicó en la rueda de prensa de la víspera del partido en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, donde ya jugó con el Arsenal.

“Sí hemos dicho que tenemos un protocolo en marcha y si sucediera algo este domingo sabemos lo que haríamos como plantilla, pero no quiero ni pensar qué pasaría si hubiera algún insulto racista contra uno de nuestros jugadores o uno de los futbolistas españoles. Estoy deseando que llegue el partido y descarto por completo cualquier cosa”, abundó.

El centrocampista recordó que ya vivió “en el pasado” algún episodio racista en Bulgaria.

“Me acuerdo una vez en un partido en Bulgaria se activó el protocolo y nos fuimos del campo”, repasó el futbolista, que apuntó que Thomas Tuchel, su seleccionador en Inglaterra, no ha hablado todavía con sus jugadores del protocolo antirracista para este domingo.

“Al entrenador no le ha dado tiempo a comentarnos nada al respecto, pero supongo que lo comentará. Sabemos cómo somos como grupo. No esperamos nada parecido. Es un escenario fantástico, los jugadores y todo el mundo nos respeta muchísimo y no esperamos ningún incidente de este tipo este domingo”, expuso el medio del Arsenal.

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