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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 17:35

Romario pide la salida de Ancelotti tras la derrota de Brasil frente a Japón

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São Paulo, 14 nov (EFE).- Romario, leyenda del fútbol brasileño, pidió este sábado la dimisión del seleccionador Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil por 3-2 en un partido amistoso frente a Japón.

Por EFE
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"¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate", afirmó el exjugador del Barcelona y hoy senador, en una larga publicación en redes sociales.

Romario elogió al seleccionador como "uno de los grandes entrenadores" del fútbol mundial, pero aseguró que eso se limita a los clubes y no se extiende a la Canarinha

"Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir corriendo el riesgo", escribió.

Además, se dirigió al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaúd, para decirle que es el momento de demostrar que tiene "la valentía de tomar una decisión".

"Ya pasamos demasiada vergüenza y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura", comentó.

Durante el partido, celebrado en Singapur, Japón ganó por segunda vez en la historia a Brasil con un gol de desempate en el tiempo de descuento.

El propio Ancelotti fue expulsado después de reclamar una falta al árbitro de forma insistente.

Contratado en 2025 y renovado en mayo pasado hasta 2030, el seleccionador ya fue criticado por el decepcionante resultado del Mundial de este año, en que Brasil fue eliminado por Noruega en octavos de final.

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