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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 12:30

Técnico de Tenerife dice que "es duro" seguir tras muerte de 'Demi', pero pide "avanzar"

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Santa Cruz de Tenerife (España), 14 nov (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, compareció públicamente este sábado por primera vez tras el fallecimiento de Jesús de Miguel el 3 de noviembre, y reconoció que tanto él como la plantilla están viviendo un momento complicado, pero deben avanzar, aunque sea de forma lenta, para sacar al equipo adelante.

Por EFE
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El técnico tinerfeño admitió en conferencia de prensa que será muy difícil volver en un corto plazo de tiempo a la normalidad anterior, y que en el vestuario puede haber futbolistas más afectados que otros, al menos de forma externa, y entiende que cada uno lo lleve como pueda, porque depende de la forma de ser cada de uno.

"A nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días... es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento", manifestó ante los periodistas.

Cervera no esconde que lo ocurrido con De Miguel, quien falleció el 3 de noviembre, horas después de un encontronazo con el portero del Andorra Jesús Owono en partido de la Segunda División española, "es algo que no puedes dejar de lado, aparcado, no es como cualquier otra cosa de la vida; es algo que lo tienes presente, pero hay que seguir", y entiende que por lo sucedido, la normalidad no la van a encontrar "no ahora, sino en muchísimo tiempo".

El técnico sostiene que cuando están juntos en el trabajo diario, la sensación es que están "bien", pero reiteró que "cada uno tiene su forma de llevarlo y sus pensamientos". "No sé cómo está cada uno, pero es duro, complicado", agregó.

El Tenerife retomará la competición este domingo frente al Ceuta en el estadio Heliodoro Rodríguez López, y Cervera no tiene claro si es bueno volver a jugar tan pronto, además en el mismo escenario donde ocurrió la desgraciada jugada.

"Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensado en lo mismo, y otras veces no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada. Las dos respuestas son factibles, porque no lo sabes", reconoció.

Ahora bien, dejó claro que ningún jugador de la plantilla blanquiazul le ha pedido no participar en los partidos por el trágico fallecimiento de su compañero de vestuario.

El guardameta del Andorra ha sido sancionado con doce partidos de suspensión en la competición, según se conoció este viernes, algo que Cervera no quiso valorar y se limitó a decir: "Creo que hay una ley que se tiene que cumplir, pero en esa ley no está previsto lo que ha pasado, por lo que se han ceñido a la ley y han puesto los partidos que les permite el reglamento".

El de este domingo será el primer encuentro del Tenerife tras la tragedia, ya que su partido de la semana pasada frente al Granada quedó aplazado y se disputará el próximo 9 de diciembre, al igual que el Andorra-Mallorca y Castellón-Eibar, los tres correspondientes a la decimotercera fecha de Segunda División y suspendidos por su implicación con 'Demi' -como era apodado el futbolista madrileño de 30 años fallecido-.

Tras la muerte del jugador se abrió una investigación de oficio para analizar las circunstancias de su muerte. No obstante, sus restos ya fueron inhumados en la localidad de Navahermosa (Toledo, centro de España) tras la pertinente autorización.

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