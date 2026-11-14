ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 17:10

Tuchel: “Yo nunca he hablado de que haya racismo en España”

Imagen sin descripción

Madrid, 14 nov (EFE).- El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, expresó este sábado que él “nunca” ha “hablado” de que haya “racismo en España”, sino que sólo contestó de una manera “muy educada” a una pregunta, por lo que consideró que la prensa ha creado “mucha confusión por nada”, antes del duelo de la Liga de Naciones de este domingo, en el que "no" espera "racismo en ninguna parte".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Yo fui muy educado al responder una pregunta y vais corriendo a decirle a tu entrenador (Luis de la Fuente) que yo he hablado de que hay racismo en España. Yo nunca he hablado de racismo en España. Sólo respondí a una pregunta sobre lo que había pasado (en 2004). Nunca espero que haya situaciones de racismo. Un vestuario es el sitio con menos racismo en el mundo. La prensa crea muchísima confusión por nada. Eso no debería pasar”, advirtió el técnico en el Metropolitano.

Este sábado, en la rueda de prensa de Luis de la Fuente, seleccionador español, señaló: “Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno”.

Tuchel insistió en que se ha “tergiversado el mensaje”.

“Yo lo que he dicho es que siempre espero un ambiente de respeto. Obviamente, espero que la afición apoye a su equipo. No espero racismo en ninguna parte. Sería una sorpresa si pasa. No debería pasar en ninguna parte. Soy el primero en levantarme sobre este tipo de actos”, expuso el seleccionador inglés.

“Cuando me preguntaron qué pasaría si sucediera, yo dije que existe un protocolo, pero yo confío en que vamos a ver en el partido un ambiente totalmente amigable y deportivo y el fútbol unirá a la gente”, añadió.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar