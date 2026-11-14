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Fútbol Internacional
14 de noviembre de 2026 - 14:50

Viera deja el banquillo del Junior de Barranquilla tras no clasificar a los cuadrangulares

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Barranquilla (Colombia), 14 nov (EFE).- El Junior de Barranquilla anunció este sábado la finalización del contrato del entrenador uruguayo Sebastián Viera, quien asumió el banquillo en septiembre pasado con la misión de enderezar al equipo, pero no logró clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.

Por EFE
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"Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado", señaló la institución en un comunicado, en el que confirmó también la desvinculación de los integrantes del cuerpo técnico que acompañaron a Vieira.

El club agradeció a Viera y a sus colaboradores "la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C." y les deseó éxito en sus próximos proyectos profesionales y personales.

El uruguayo, de 43 años, llegó al equipo barranquillero en 2011 como portero y fue su capitán durante doce temporadas, hasta su salida en 2023.

Viera recibió, esta vez desde el banquillo, un equipo que ocupaba los últimos puestos de la clasificación, con apenas dos puntos después de cinco jornadas, y que también había quedado eliminado de la Copa Colombia frente al Barranquilla FC, conjunto de la segunda división.

Durante su etapa como entrenador dirigió 14 partidos de la Liga colombiana, con un balance de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Su equipo anotó 21 goles y recibió 18, para un rendimiento del 47,6 %, según los registros de la competición.

El técnico consiguió 20 puntos de los 42 que disputó al frente del Junior, una cosecha insuficiente para situar al equipo entre los ocho primeros y conseguir un cupo en los cuadrangulares semifinales.

El conjunto rojiblanco terminó la fase de todos contra todos con 22 puntos, después de cerrar su participación con dos victorias consecutivas: un 2-0 frente al Cúcuta Deportivo y un triunfo por 0-1 ante el Deportivo Pasto el pasado jueves.

La reacción en las últimas jornadas no bastó para compensar el mal comienzo del campeonato y la irregularidad del equipo, que no pudo defender el título conquistado en el primer semestre de 2026.

Su regreso a Barranquilla se produjo después de haber dirigido al Real Cartagena, de la segunda división colombiana. La apuesta del Junior por uno de sus antiguos referentes no consiguió, sin embargo, el objetivo deportivo que motivó su contratación: recuperar al equipo y llevarlo a la disputa por el título.

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