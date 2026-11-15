El Juventude de Totín Amarilla asciende al Brasileirão

Veinte clubes en pugna por cuatro plazas del ascenso en la Serie B, la segunda categoría del fútbol del vecino país.

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Con 73 puntos, el Novorizontino, del interior paulista, conquistó el título y fue el primero en ascender al Brasileirão. El Juventude ocupó la segunda plaza y retorna a la categoría superior del Brasileirão.

Los otros dos puestos se definen entre los clubes que terminaron entre los puestos 3 y 6, que son Vila Nova, Fortaleza, Criciúma y Atlético Goianiense.

El Juventude de Caxias do Sul regresa a la Serie A en la que acumula 15 temporadas y en la que estuvo por última vez el año pasado, por lo que su retorno se da de forma inmediata.

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El aregüeño Luis “Totín” Amarilla, perteneciente a los registros de Cerro Porteño, fue al club gaúcho a préstamo y estuvo presente en nueve partidos, registrando un gol, contra el Náutico.

Para ascender, Juventude necesitaba vencer en la última fecha al Botafogo de Ribeirão Preto, al que derrotó por 2-0. Amarilla, de 31 años, estuvo entre los suplentes.