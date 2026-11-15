ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
Radio Revista
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 08:51

El Juventude de Totín Amarilla asciende al Brasileirão

Luis Antonio "Totín" Amarilla Lencina, en el festejo del ascenso del Juventude a la Serie A del Brasileirão.
Luis Antonio "Totín" Amarilla Lencina, en el festejo del ascenso del Juventude a la Serie A del Brasileirão.Juventude

El Juventude, del paraguayo Luis Amarilla, ascendió el sábado al Brasileirão con su victoria por 2-0 sobre el Botafogo de Ribeirão Preto, en el cierre de la fase regular de la Serie B.

Por Victor Miranda
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Veinte clubes en pugna por cuatro plazas del ascenso en la Serie B, la segunda categoría del fútbol del vecino país.

Lea más: Haaland y Nusa despiertan a Noruega y la meten de lleno en la pelea europea

Con 73 puntos, el Novorizontino, del interior paulista, conquistó el título y fue el primero en ascender al Brasileirão. El Juventude ocupó la segunda plaza y retorna a la categoría superior del Brasileirão.

Los otros dos puestos se definen entre los clubes que terminaron entre los puestos 3 y 6, que son Vila Nova, Fortaleza, Criciúma y Atlético Goianiense.

El Juventude de Caxias do Sul regresa a la Serie A en la que acumula 15 temporadas y en la que estuvo por última vez el año pasado, por lo que su retorno se da de forma inmediata.

El aregüeño Luis “Totín” Amarilla, perteneciente a los registros de Cerro Porteño, fue al club gaúcho a préstamo y estuvo presente en nueve partidos, registrando un gol, contra el Náutico.

Para ascender, Juventude necesitaba vencer en la última fecha al Botafogo de Ribeirão Preto, al que derrotó por 2-0. Amarilla, de 31 años, estuvo entre los suplentes.

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
03
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más
04
Cultural
Panópticos portátiles
Ver más
05
Noticias del Chaco
Alto Paraguay: el rastro del despilfarro de dinero público
Ver más

Te puede interesar