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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 09:10

La táctica, ideas y definición, el examen de Aguirre a su Valencia tras el parón

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Valencia (España), 15 nov (EFE).- El funcionamiento táctico, ganar ideas en el último tercio y afinar la definición son las tres tareas a las pone atención el entrenador del Valencia, el mexicano Javier Aguirre, durante el parón de selecciones y de las que se 'examinará' el equipo cuando se reanude la competición en la Liga española.

Por EFE
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El entrenador identificó tras el último choque de su equipo los principales aspectos que su equipo debe mejorar para encarar los próximos partidos ante Rayo Vallecano y Osasuna, dos rivales directos por la salvación, y también para afrontar un final de año en el que el calendario le cruzará con otros rivales como Getafe y Espanyol.

“Tácticamente, creo que nos falta funcionamiento, en el último tercio, creo que nos falta un poquito de tener ideas, porque físicamente corremos mucho, y la definición”, apuntó tras el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Tavernes que solventó con un abultado 0-6.

El Valencia volverá al trabajo este lunes después de contar con tres días libres para preparar el partido contra el Rayo Vallecano del sábado 21 de noviembre y el entrenador también puso el foco en el trabajo específico de cara a portería, con ejercicios de centros, remates y paredes, además de movimientos para encontrar posiciones de disparo fuera del área.

En este sentido, recordó que, aunque el Valencia presenta buenos registros de expectativa de gol, esos datos no se están traduciendo en tantos. “La definición también es un trabajo técnico, centros, remates, paredes, ponerte fuera del área…”, señaló el mexicano, que incidió en la necesidad de ajustar esos detalles para mejorar la producción ofensiva del equipo.

Además, Aguirre no quiere dejar de lado la preparación física. El parón permitirá al equipo disponer de varios días sin competición, aunque el cuerpo técnico ha previsto que los jugadores mantengan cierta actividad por su cuenta durante el descanso. “Ellos van por su cuenta, hacen cosas, y les metemos caña ya, a la vuelta, físicamente, para el partido de Vallecas”, aseguró.

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