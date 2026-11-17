El duelo tuvo como protagonista al portero chileno del Swansea inglés Lawrence Vigouroux, quien detuvo un penal al delantero del Sporting de Lisboa Luis Súarez, en la jugada de gol más clara del partido en el minuto 36.

La selección colombiana, por su parte, sufrió las lesiones del defensa del Galatasaray turco Dávinson Sánchez, y del volante el Olympiacos griego Gustavo Puerta en esa primera mitad.

El mediocampista colombiano requirió atención médica tras sufrir una hiperextensión en una de sus rodillas en la disputa de una pelota, por la cual debió ser trasladado para realizarse exámenes en una clínica local.

Chile quiso ser protagonista desde el inicio y sostuvo la pelota en los primeros 20 minutos sin aprovecharlo, mientras que Colombia apostó a la velocidad de sus contragolpes con un par de jugadas que no lograron finalizar.

La Roja tuvo en el volante del FC Thun suizo Nils Reichmuth su mayor proyección en el ataque, pero solo tuvo un disparo muy desviado por arriba del arco, mientras el atacante del Crystal Palace inglés Darío Osorio intentó en un tiro libre que bloqueó el meta Aldaír Quintana, del Independiente del Valle ecuatoriano.

Tras pasar la media hora de partido, los cafeteros tomaron el control de la pelota y arrinconaron a los locales contra su arco generando un error de la zaga chilena con el penal cometido por el mediocampista Vicente Pizarro, del argentino Rosario Central, que derribó en el área al lateral del Nottingham inglés Daniel Muñoz.

El cobro de Suárez fue rechazado por Vigouroux, quien con una mano sacó una pelota ajustada sobre su palo derecho.

Colombia mantuvo su dominio en el segundo tiempo ahogando a un Chile incapaz de mantener el intenso ritmo de juego, pero no consiguió concretar las cuatro ocasiones de peligro que generó.

El técnico chileno Nicolás Córdova intentó recuperar el orden con el ingreso del volante el ruso Dinamo Moscú Maximiliano Gutiérrez y del delantero el Columbus Crew de la MLS Gonzalo Tapia.

Los cambios resultaron insuficientes y entraron los volantes del León mexicano Rodrigo Echeverría y de Universidad de Chile Agustín Arce, mientras que Lozano refrescó su ataque con los delanteros Daniel Mosquera del italiano Hellas Verona y Camilo Durán del Celtic escocés.

En los últimos minutos, los cafeteros dieron oportunidad a que el partido tuviera un poco más de ida y vuelta, siendo más incisivos por las bandas, pero sin poder convertir en los balones que llovieron sobre el área chilena.

0. Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román, Gabriel Suazo (m.86, Thomas Dean); César Pérez (m.69, Agustín Arce), Vicente Pizarro (m.86, Clemente Montes); Nils Reichmuth (m.59, Maximiliano Gutiérrez), Darío Osorio, Lucas Cepeda (m.69, Rodrigo Echeverría); Ben Brereton (m.59, Gonzalo Tapia).

0. Colombia: Aldaír Quintana (m.45, Devis Vásquez); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (m.24, Jhon Lucumí), Kevin Andrade, Juan Cabal (m.71, Samuel Velásquez); Jefferson Lerma (m.45, Jhon Solís); Gustavo Puerta (m.43, Juan Rengifo), Matías Orozco, Camilo Mena (m.71, Camilo Durán), Daniel Arcila (m.71, Óscar Cortés); Luis Suárez (m.71, Daniel Mosquera).

Árbitro: El argentino Leandro Rey amonestó a los colombianos Camilo Mena, Jefferson Lerma, Luis Suárez y Jhon Lucumí y a los chilenos César Pérez, Gabriel Suazo y Darío Osorio.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Monumental de Santiago.