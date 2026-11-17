Jhon Mercado, en el minuto 20; y Jordy Caicedo, en el 45+3, anotaron para el segundo triunfo de Ecuador, dirigido desde el pasado mes de septiembre por el técnico argentino Marcelo Gallardo.
En la primera victoria con Gallardo, Ecuador derrotó por 2-0 el pasado viernes a Costa Rica en Quito, tras tres derrotas consecutivas ante Corea del Sur, Japón y Panamá.
En el partido disputado este martes en el estadio Monumental, en Guayaquil, una mala salida de la defensa boliviana permitió disparar para gol a Yeboah, pero lo salvó el portero Carlos Lampe.
La presión ecuatoriana dio frutos cuando el extremo Mercado remató de bolea un rechazo de la defensa contraria tras un tiro de esquina.
El segundo gol de la Triu lo anotó Caicedo, que hizo pasar el balón entre las piernas del portero Lampe tras una asistencia de Mercado con golpe de cabeza.
El marcador durante el primer tiempo pudo ser más amplio, pero los atacantes ecuatorianos carecieron de precisión en el remate final.
Con el marcador a favor, el equipo dirigido por 'el Muñeco' Gallardo retornó al segundo tiempo con el afán de probar a otros jugadores, de lo que tampoco sacó provecho La Verde, que acumuló su séptima derrota consecutiva al mando del técnico Oscar Villegas.
Ecuador y Bolivia descansarán hasta marzo de 2027 cuando se disputen los amistosos por la primera fecha FIFA, con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 y para la Copa América 2028.
2. Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho (m.73, Félix Torres), Piero Hincapié (m.64, Pervis Estupiñán); Moisés Caicedo (m.46, Jeremy Sarmiento), Pedro Vite (m.73, Jordy Alcívar), Jhon Yeboah (m.73, Anthony Valencia), Kenny Arroyo (m.64, Kendry Páez); Jhon Mercado (m.64, Nilson Angulo) y Jordy Caicedo (m.64, Kevin Rodríguez).
0. Bolivia: Carlos Lampe; Diego Arroyo (m.80, Gilmar Centella), Fabricio Quaglio (m.46, José Flores), Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Óscar López, Héctor Cuéllar, Ramiro Vaca (m.90, Jorge Lovera), Yomar Rocha; Miguel Terceros (m.80, Carlos Melgar) y Moisés Paniagua (m.80, Nabil Nacif).
Goles: 1-0, m.20: Jhon Mercado. 2-0, m.45+3: Jordy Caicedo.
Árbitro: Kevin Ortega, de Perú, asistido desde el VAR por su compatriota Augusto Menéndez, amonestó a Diego Arroyo, de Bolivia y Félix Torres, de Ecuador.
Incidencias: Partido amistosos por la fecha FIFA disputado este martes en el estadio Monumental Banco Pichincha, de propiedad de Barcelona, de Guayaquil.