La estrella del encuentro disputado en el sur de Rusia fue Alexey Miranchuk, jugador del Atlanta estadounidense, autor de los dos goles de su equipo, anotados en el segundo tiempo.

El partido fue histórico por varios motivos. El primero porque era la primera vez que ambas selecciones se enfrentaban en un partido de fútbol. El segundo porque el duelo sirvió de homenaje a Nikita Simonián, la leyenda del fútbol ruso -fue campeón olímpico en 1956- que cumplió 100 años.

Como ocurriera en el partido disputado la pasada semana ante la selección vasca (1-0), los venezolanos saltaron al campo con dos jugadores que militan en el equipo español de la Real Sociedad: el defensa Jon Mikel Aramburu y el centrocampista Yangel Herrera. La única novedad fue la titularidad de Makound, que reemplazó a Quintero en el centro de la defensa.

Los venezolanos se limitaron a defender disciplinadamente durante casi toda la primera mitad, aunque Contreras apenas tuvo que emplearse a fondo, ya que los disparos de Miranchuk y sus compañeros salieron desviados o fueron despejados por los defensores.

Sólo Segovia (Inter Miami) pudo sorprender a Safónov, guardameta del PSG, a la salida de un córner al final de la primera parte, aunque su disparo salió muy por encima del larguero. Sea como sea, los caribeños aguantaron las embestidas del combinado y eslavo y se fueron a los vestuarios con empate sin goles en el marcador.

La segunda parte arrancó con varias tarascadas entre jugadores de ambos equipos, que obligaron al árbitro a mostrar tres tarjetas amarillas. Igual que en los primero 45 minutos los locales insistían, pero el partido seguía trabado.

Sólo el talento podía romper la igualada. Miranchuk, un zurdo de gran técnica que milita en la MSL, recibió el balón en el área grande, avanzó y armó un disparo cruzado con su pierna mala que entró pegado al poste derecho defendido por Contreras. (min.59)

Los visitantes no dieron muestras de ser capaces de dar la vuelta al marcador. De hecho, Safónov apenas tuvo que emplearse a fondo. Estaba más cerca el segundo gol que el empate.

Mientras, Michanchuk acabo con la intriga con un segundo gol. Contreras despejó un disparo de un delantero ruso, después Batrakov fue derribado en lo que pareció un penalti y la defensa venezolana intentó sacar el balón jugado.

Grave error, ya que los rusos recuperaron la pelota y Miranchuk recibió un pase preciso que le dejó solo ante el portero, al que batió picando el balón con su zurda de seda. (min.75)

Los cambios no mejoraron el rendimiento de los pupilos de Vizcarrondo, lo que aprovechó el seleccionador ruso, Valeri Karpin, para introducir media docena de jugadores. Contreras tuvo que emplearse a fondo en dos ocasiones en el descuento para evitar el tercer tanto ruso.

Rusia, que no puede disputar partidos oficiales debido a la guerra en Ucrania, se ha enfrentado en los últimos años a varios equipos latinoamericanos. Su último rival de la región fue Nicaragua, a la que derrotó por 3-1 en marzo pasado. Además, se ha enfrentado desde 2023 a Cuba (8-0), Granada (5-0), Bolivia (3-0), Perú (1-1) y Chile (0-2).

2 - Rusia: Safónov; Langóvich, Danílov, Melejin, Vajania; Mirónov, Batrakov, K.Glebov, Miranchuk, D.Glebov y Komlichenko. También jugaron Tyukavin, Gladyshev, Oblyakov, Kislyak, Sadulayev, Krugovói, Prutsev y Beveyev.

0 - Venezuela: Contreras; Aramburu, Makound, Balbo, Ferraresi; Yangel Herrera, Segovia, Casseres; Savarino, Bello, Kelsy. Jugaron también Pereira, Flores, Ramírez y Caraballo.

Goles: 1-0, min.59: Miranchuk. 2-0, min.75: Miranchuk.

Árbitro: Firdavs Norsafárov (UZB). Amonestó a Segovia, Casseres y Komlichenko.

Incidencias: partido disputado en el estadio del Krasnodar (sur de Rusia) ante unos 32.000 espectadores.