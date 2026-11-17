En su anterior banquillo, el del Alavés, García Plaza sumó tres empates y un triunfo contra los béticos: 0-0 en los dos últimos precedentes, uno en Vitoria y otro en Sevilla, 1-1 en Mendizorroza en la Liga 23/24 (marcaron Bellerín, en propia meta, y Ayoze) y 1-0 (Protesoni) en el dieciseisavo de final de Copa de esa campaña.

Con el Mallorca, en la temporada 21/22 y ya con el chileno Manuel Pellegrini como entrenador bético, el técnico madrileño sumó sólo un punto, pues empató a uno (Oliván y autogol de Manolo Reina) y perdió por 2-1 en el Benito Villamarín, donde marcaron Álex Moreno, Willian José y el visitante Muriqi.

La primera vez que Luis García Plaza se midió con el Betis fue al frente del Levante en la temporada 2009/10, en Segunda, y cada contendiente ganó su partido en casa: por la mínima los valencianos, con gol de Rubén Suárez, y con rotundidad los verdiblancos, que golearon mediante Juande, Caffa, Jonathan Pereira y Odonkor (4-0).

El Getafe, al que dirigió entre 2011 y 2014, ha sido el equipo con el que más veces se ha enfrentado al Betis el hoy preparador sevillista, que ganó dos de esos partidos, ambos como local: por la mínima (Diego Castro) en la temporada 11/12 y 3-1 en la campaña 13/14, gracias a Colunga y doblete de Pedro León descontados por un tanto en propia puerta de Rafa.

Durante ese trienio, los azulinos cosecharon dos empates consecutivos en Sevilla (1-1, con goles de Jorge Molina y Güiza, y 0-0) y dos derrotas, una en cada campo: 2-0 (Leo Baptistao y Rubén Castro) en la temporada 13/14 y 2-4 en la campaña 12/13, cuando Rubén Suárez y Pedro marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Beñat, Jorge Molina, Rubén Castro y Salva Sevilla.

Manuel Pellegrini es el entrenador contra el que más veces se ha enfrentado Luis García Plaza en toda su carrera y el balance entre ambos es favorable al chileno, que ha obtenido seis victorias, cinco empates y tres derrotas en los catorce encuentros de la serie.