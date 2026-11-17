La publicación recoge las distintas etapas de su carrera en clubes como Rio Branco, Corinthians, América FC, Juventude, Sao Caetano, Villarreal y New York Cosmos, además de su experiencia como internacional con España.

Senna aborda en sus páginas tanto los momentos más destacados de su trayectoria como las dificultades que tuvo que superar, entre ellas cuatro lesiones de rodilla. También recuerda su llegada al fútbol europeo de la mano del Villarreal, su posterior convocatoria con la selección española y la conquista de la Eurocopa de Austria y Suiza 2008.

El Villarreal ocupa un lugar especialmente destacado en la obra, al tratarse del club en el que el excentrocampista permaneció durante más tiempo y con el que alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera profesional.

El acto de presentación contó con la presencia de directivos, técnicos y jugadores del primer equipo del Villarreal, que quisieron acompañar a quien fuera uno de los referentes de la entidad durante su etapa como futbolista.

Además de la presentación literaria, el club rindió homenaje a Senna al incorporarlo al Passeig Groc, el espacio con el que la entidad reconoce a las figuras más destacadas de su historia.

Visiblemente emocionado durante el reconocimiento, el exinternacional español expresó el vínculo que mantiene con la entidad y con la localidad castellonense, a las que considera su hogar.

"El Villarreal y Vila-real son mi casa", reconoció Senna, quien mantiene su estrecha vinculación con el club amarillo en su actual función como embajador.