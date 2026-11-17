Los 34 encuentros contra el Sevilla en los que Pellegrini se ha sentado en los banquillos de Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y Betis, han arrojado un balance de trece victorias sevillistas, once empates y diez triunfos de los diferentes equipos del técnico santiaguino.

Desde la temporada 21/22, cuando el Betis cayó por 2-1 el derbi sevillano (marcaron Rakitic, Munir y el bético Canales), Pellegrini ha cosechado contra el eterno rival dos victorias, cinco empates y una derrota, hace dos años en el feudo sevillano, por la mínima con gol de penalti de Dodi Lukebakio.

El pasado 30 de noviembre, Fornals y Altimira dieron el triunfo en el Sánchez-Pizjuán a los béticos, que ganaron el último duelo en el Benito Villamarín (2-1, al remontar Cardoso y Cucho Hernández en tanto de Vargas) y empataron a dos en marzo en La Cartuja, donde Antony y Fidalgo adelantaron a los locales pero igualaron en la segunda mitad los sevillistas Alexis Sánchez e Isaac.

Los trece partidos de la máxima rivalidad en los que Manuel Pellegrini ha dirigido al Betis se han saldado con tres victorias verdiblancas, cuatro triunfos sevillistas y seis empates.

Además de las dos referidas, la tercera victoria verdiblanca en esta serie es significativa, pues se dio en los octavos de final de la edición 21/22 de la Copa del Rey, finalmente ganada por el Betis tras remontar al eterno rival, que se había adelantado en el Villamarín con un gol de Papu Gómez, mediante Fekir y Canales.