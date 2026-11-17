Además, aún quedan otras cuatro plazas por definir en la Liga de Naciones A de la próxima temporada. Seguras en la máxima división España, Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Italia y Grecia, más los cuatro citados ascendidos, los otros cuatro puestos se decidirán en una promoción a ida y vuelta el próximo mes de marzo.

Esas eliminatorias por subir o mantenerse, dependiendo del caso y pendientes de los emparejamientos que quedarán definidos el próximo viernes en el sorteo a mediodía en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon, las disputarán Croacia, Serbia, Dinamarca y Gales, por la permanencia, frente a la Eslovenia de Jan Oblak, Bosnia-Herzegovina, Hungría e Irlanda.