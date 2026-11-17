"Sabíamos que era un adversario de un nivel muy bajo", reconoció el delantero tras el encuentro, en el que se enfrentaron a la selección número 148 del ranking FIFA en esta ventana de amistosos en la que consiguió el hat-trick a los veintiún minutos.

El extremo del Real Madrid destacó que el equipo consiguió "jugar bien y crear oportunidades" y que "podrían haber hecho más", aunque atesoraron el 60 % de la posesión del esférico y tiraron 10 veces a la portería singapurense.

A pesar de la alegría de su primer triplete con la selección, el jugador del estado de Río de Janeiro fue sustituido y salió del campo entre ostensibles gestos de enfado y reprobación, ya que, según indicó a la prensa, "había acordado jugar 15 o 20 minutos más".

Con este hito, Vinícius alcanza la marca de 19 goles con la camiseta de Brasil y demuestra el efecto que Carlo Ancelotti tiene en su rendimiento, puesto que, antes de la llegada del técnico italiano, había anotado seis dianas en 29 partidos y con él son 13 en 17 encuentros.

Además, Vini se consolida como el máximo goleador de la era Ancelotti con sus 13 tantos, por encima de los siete de Estêvão o los tres marcados por Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha.