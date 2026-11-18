Güler, internacional con la selección de Turquía, llegó al Real Madrid en julio de 2023 con tan solo 18 años y, desde entonces, ha ganado una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. En el acto de presentación, con su madre a su lado emocionada, llorando de felicidad, aseguró que quería ser "una leyenda" del club.

Procedente del Fenerbahce, con el que terminó siendo el mejor en la final de la Copa turca que ganó el cuadro estambulí, Güler debutó con la camiseta madridista el 6 de enero de 2024 en un partido de la Copa del Rey contra la Arandina y ha disputado 126 encuentros.

Le costó encontrar un hueco con regularidad en el once del Real Madrid, pero, poco a poco, con su clase y visión para el último pase, cualidades combinadas con un ramillete de magníficos goles, ha encontrado de forma definitiva el refrendo de la titularidad de forma habitual; tanto que esta temporada, bajo la batuta del técnico portugués Jose Mourinho, se ha convertido en poco menos que indiscutible.

Esta campaña ha participado en catorce encuentros, once como titular, en los que ha logrado cuatro tantos y ha dado cuatro asistencias, pero sobre todo ha vuelto a ser clave en la fase de elaboración del juego y en el último pase a sus delanteros.

El pasado septiembre recibió el premio al jugador revelación de la Liga de Campeones 2025/2026, temporada en la que terminó como quinto máximo asistente de LaLiga EA Sports y recibió los reconocimientos al mejor sub-23 de septiembre y al mejor gol de marzo. Asimismo, entró en el grupo de jugadores incluidos en el mejor equipo de la campaña.

"Estoy muy contento de jugar en el Real Madrid, con el mejor club del mundo. Vamos a seguir así. ¿Hala Madrid!", ha afirmado el jugador turco en un vídeo en el que el club repasa buena parte de sus mejores momentos desde su incorporación.

En sus redes Güler ha publicado un mensaje titulado "Historia que tú hiciste, historia por hacer", en el que ha asegurado que, cuando se puso por primera vez la camiseta del Real Madrid, "sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa".

"Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", ha manifestado.

"Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032", ha añadido.