El próximo año ofrecerá a Argentina la posibilidad de jugar hasta diez partidos repartidos en cuatro fechas FIFA programadas para marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. La Finalissima ante España postergada por la guerra en Medio Oriente hasta el momento sigue sin calendario firme.

Argentina cerró su 2026 con quince victorias en 17 partidos, aunque la primera de las dos únicas derrotas fue en el partido más importante, 0-1 ante España por la final de la Copa del Mundo, rival al que ahora persigue en el segundo puesto del escalafón mundial de selecciones de la FIFA.

El anuncio de Messi de retirarse de la Albiceleste, conocido en septiembre, fue algo esperado pero por no ello poco traumático, y puso en dudas la continuidad del entrenador, que al finalizar el Mundial 2026 había dicho que necesitaba tiempo para decidir.

En los últimos días, Scaloni firmó un contrato de renovación que marca el horizonte argentino, ya que se extiende hasta el Mundial 2030 y pone como condición el resultado en la Copa América 2028.

La reciente doble fecha de amistosos de la Albiceleste disputada entre el pasado viernes y este martes dejó a las claras el momento que atraviesa el equipo: cayó por 1-2 ante un Uruguay más sólido de lo que se esperaba y goleó por 7-0 a Costa Rica con dobletes de tres de sus más jóvenes figuras (Julián Álvarez, Nicolás Paz y Franco Mastantuono).

La capitanía del equipo, que Messi ostentó durante más de una década, pasó al defensor Cristian 'Cuti' Romero, secundado por el portero Emiliano 'Dibu' Martínez y el delantero Lautaro Martínez, alrededor de quienes comienza a estructurarse un liderazgo basado en los campeones de Catar 2022.

Junto a ellos están los motores del mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, de gran presente en la Premier League y con la edad justa para llegar con madurez a 2030.

Álvarez es otro de los que tienen un puesto fijo en el once titular y es una garantía de gol para el conjunto celeste y blanco.

Por último, Lisandro Martínez completa la zaga central con 'Cuti' en el equipo ideal de Scaloni. El resto de las posiciones son una incógnita que comenzará a resolverse en 2027.

En los partidos ante Uruguay y Costa Rica, nadie usó el dorsal 10 que acaba de dejar Messi, en un gesto que también tuvo su implicación en el juego de Argentina ya que el rol mutante de la última etapa del oriundo de Rosario no parece ocuparlo nadie con claridad.

Sobre la camiseta número 10 Scaloni afirmó que al menos en estos amistosos no se la iban "a dar a nadie. Y no tenemos pensado a quien dársela hasta que sea obligatoria. No es algo especialmente importante pero aquel día que decidamos será para el resto del ciclo al jugador que pueda quedársela”.

Sin embargo, el gran nivel del ascendente 'Nico' Paz, que marcó cinco goles en los cinco amistosos del seleccionado tras el Mundial, lo pone como el más probable heredero, aunque nada hace pensar que Álvarez pudiera reclamarlo para relegar el 9 que viene utilizando.

En los laterales, Agustín Giay parece adueñarse del costado derecho por sobre Nahuel Molina, mientras el todavía vigente Nicolás Tagliafico comienza a ser desafiado por Facundo Medina y Román Vega.

Dos de los referentes del ciclo Scaloni no aparecen en las últimas convocatorias: Rodrigo De Paul, quien parece haber finalizado su etapa en el seleccionado a la par de su amigo Messi, y Leandro Paredes, que afronta todavía varias fechas de suspensión por su agresión a algunos jugadores españoles en la final del Mundial.

En su reemplazo aparecen Exequiel Palacios, Valentín Barco, Matías Soulé y Máximo Perrone.

En la delantera, Álvarez y Lautaro Martínez tendrán como complemento a Mastantuono, Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Scaloni tendrá que tomar decisiones difíciles para extender su exitoso ciclo y 2027 se presenta como un año crucial.