"En la plantilla tenemos ejemplos, como Raphinha, de jugadores que han pasado por malas dinámicas, pero han podido recuperar la confianza y alcanzar su mejor nivel. Balde es un jugador fantástico. Está en el inicio de su carrera y ha hecho temporadas espectaculares. Hoy no es la primera ni seguramente la segunda opción para el entrenador, pero ya ha demostrado de lo que es capaz", ha afirmado a 'Catalunya Ràdio'.

Sin embargo, Deco ha matizado que "hay una parte que no depende del club, sino de los jugadores" y que si el futbolista pidiera salir para tener más minutos "sería otra situación", aunque ha remarcado que "no es el caso" ni ha existido "ninguna discusión" al respecto.

Sobre la posibilidad de reforzar la defensa en enero, el director del área de fútbol del Barcelona ha argumentado que la línea estaba "bien cubierta" y que Flick estaba "contento" con el plantel al inicio del curso, si bien ha admitido que una acumulación de lesiones "fuera de lo normal" abre la puerta a fichar en el mercado invernal.

"Todo se puede plantear. La temporada es larga y hay que sentarse con el míster para tomar buenas decisiones. Para ir al mercado en enero hay que tenerlo claro y saber qué podemos hacer para reforzar al equipo si es necesario", ha añadido Deco.

Preguntado por si el Barça tiene el 'fair play' financiero necesario para afrontar un eventual fichaje, el director deportivo ha respondido que el club "está trabajando siempre" en esta cuestión, si bien ha remarcado que no quiere "empeorar al equipo" ni "que salga ningún jugador que pueda ayudar".

Deco, acompañado por el coordinador del área de fútbol, Bojan Krkic, ha calificado con "un diez" su satisfacción con la plantilla. "Hemos hecho prácticamente todo lo que queríamos y ha sido el primer año en el que hemos podido planificar con tranquilidad y antelación", ha valorado el director deportivo.

Krkic, por su parte, ha comentado que Flick ya expresó al final de la pasada campaña el deseo de probar a Raphinha en el centro del ataque y que, con su rendimiento, el brasileño "ha demostrado que es un nueve", algo que "no hace pensar" en fichar a otro jugador en esta demarcación en verano.

Sobre la cesión de Ronald Araujo al Liverpool, Deco ha valorado que "lo principal es verlo contento" y que, si finalmente el club inglés ejerce la opción de compra, la operación "habrá salido bien" para todas las partes. "Y un poco de dinero tampoco nos iría mal", ha bromeado.

Asimismo, el director deportivo ha defendido la distribución de los minutos de Flick con Rodrigo Hernández: "No es un tema del que preocuparse, el míster ha administrado muy bien los esfuerzos de los jugadores en los últimos años".

Y también ha negado que exista "malestar" en el club con Frenkie de Jong por la gestión de sus lesiones y ha recordado que "las decisiones se toman de manera consensuada con el departamento médico".

Por último, preguntado por qué fichaje lamentó más no haber logrado, Deco ha nombrado al colombiano Luis Díaz por delante del argentino Julián Álvarez y el portugués Bernardo Silva.