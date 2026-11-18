Sarabia, desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha reconocido que se emociona con "el himno" del Athletic. "Los sentimientos no están reñidos con enfocarse en poder ayudar a mi equipo lo mejor posible. Quizá el año pasado (a los mandos del Elche, 2-1) no lo hice", ha explicado.

El preparador blanquiazul ha insistido en que ese último encuentro en San Mamés fue una lección: "Como esto es un aprendizaje, es una de las cosas que también estoy queriendo cambiar para ser mejor entrenador y poder disfrutar de un gran partido y con una gran victoria de mi equipo".

Sarabia, en este sentido, ha insistido en que el Espanyol está plenamente capacitado para vencer al cuadro vasco. "Queremos tener una mentalidad de ganadores. Estamos convencidos, tenemos argumentos de sobra para ganar en San Mamés", ha asegurado, pese a destacar la dificultad del rival y un escenario "que aprieta".

El entrenador, que dirigirá su primer partido desde el banquillo con el Espanyol tras cumplir una sanción que arrastraba de su etapa en el Elche, ha reconocido que "en Primera y en un club como este, cada día es un examen" para él. "Tanto los técnicos como los futbolistas debemos estar preparados para esto", ha reflexionado.

Sarabia, cuya llegada se oficializó el 28 de octubre, ha apuntado que técnicos y jugadores se están conociendo. En cualquier caso, el preparador ha destacado las "ganas, voluntad y la inquietud" del vestuario. "Para mí ha sido espectacular. Estamos en la línea de lo que queríamos. Se entrenan como tigres", ha afirmado.

Por otra parte, el preparador ha reflexionado sobre el papel del defensa Andoni Gorosabel, que debía ser un jugador importante esta temporada y apenas ha tenido protagonismo: "He hablado con él esta semana. No ha mostrado ni un 20 por ciento de lo que tiene. Puede ser importante. Necesitamos un poquito más de él, que demuestre que es un grandísimo profesional y sorprenda un poco a la gente".

En cuanto al delantero Javi Puado, operado de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Sarabia ha aplaudido la implicación del capitán, que ya ha tenido algunos minutos. "Tiene que ser uno de esos futbolistas que nos dé un salto de calidad muy, muy importante cuando esté al cien por cien, que lo veo cerca".