El internacional argentino se lesionó el pasado 22 de junio en el segundo partido de la final por el título de la Primera División española ante ElPozo Murcia.

Gauna, que tras un complicado inicio de temporada se había hecho con un hueco en los esquemas del entrenador Javi Rodríguez durante el tramo decisivo del pasado curso, se perdió el desenlace de la competición, la pretemporada y las primeras jornadas de la presente campaña.

Pese a su ausencia, el conjunto azulgrana ganó la pasada Liga, marcha tercero en el campeonato y se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras completar una larga recuperación, el ala ya viajó el pasado sábado con el equipo a Murcia en el encuentro ante ElPozo, que terminó en empate (3-3), aunque todavía no entró en la convocatoria.

Con el alta médica, podría reaparecer este miércoles, en un partido que supondrá el regreso del Barça al Palau Blaugrana 39 días después de su última comparecencia.