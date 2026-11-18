"Despues de pensarlo mucho quiero anunciar que dejo el fútbol profesional", afirmó en un vídeo publicado en sus redes en el que repasa su carrera, que ahora pone fin a los 39 años, y en la que, además de en los citados clubes, jugó en las selecciones inferiores.

"He tenido la suerte de vivir todo lo que soñaba cuando era niño. He ganado, he perdido, he llorado, y he celebrado, y, sobre todo, he aprendido. Gracias a todos los que me dieron la oportunidad, a todos los compañeros que caminaron conmigo, a los entrenadores que me enseñaron, a los clubes que fueron mi casa y a mi familia por estar siempre", apuntó el madrileño.

"El fútbol me lo ha dado todo y, aunque ya no podré escuchar esos sonidos (los que le han acompañado en su trayectoria: el balón cuando golpea el palo, una parada, el público, el vestuario antes de salir al campo y el silencio antes del pitido inicial), tengo claro que se quedarán grabados en mi memoria. Gracias futbol. Ha sido un privilegio", concluye en su adiós.

Tras debutar en 2010 con el primer equipo del Real Madrid tras despuntar en la cantera, en diciembre de 2012 se vio inmerso sin quererlo en la polémica suplencia que le otorgó Jose Mourinho a Iker Casillas y que le dio a él la titularidad, que luego fue para Diego López.

En septiembre de 2013 definitivamente optó por la salida del Real Madrid en busca de minutos. Recaló en el Cagliari, del que en enero de 2014 se marchó al Betis. El Atlético de Madrid fue su siguiente destino en 2018 y, en agosto de 2020, fichó por el Sporting lisboeta, en el que estuvo hasta junio de 2024. Un año después, en agosto de 2025, se incorporó al Esteghlal iraní, con el que firmó por un año.