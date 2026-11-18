El conjunto español, que buscará este jueves su cuarto trofeo consecutivo de la Intercontinental, se impuso al ACBF gracias a un gol de David Peña en el minuto 45, al final de la primera parte de la prórroga, y otro del portero Dennis en el 49, cuando el partido ya estaba decidido.

Charuto, en la segunda mitad del tiempo reglamentario, hizo el primer gol balear que sirvió para empatar el partido y llevarlo a la prórroga.

Esta semifinal fue intensa, muy igualada y con un marcador corto gracias a la actuación estelar de los dos porteros, Dennis, del Palma, y Bianchini, de la ACBF.

En el tiempo reglamentario, Murilo adelantó al ACBF en el minuto 3 de la primera parte, después de hacerle un sombrero a Dennis, del cuadro mallorquín.

El Palma fue de menos a más y logró el empate en el minuto 33, en la segunda parte, tras un remate de Charuto en el área a pase de Nunes desde la banda.

En el segundo tiempo, el Palma logró remontar por medio de David Peña. La ventaja en el marcador se hizo definitiva a partir de la expulsión de Marcolla con roja directa a tres minutos del final.

El otro finalista será el ganador del cruce entre el Sporting de Lisboa y el Pato brasileño, que juegan este mismo miércoles.

El Palma, tricampeón de la Copa Internacional, llegó a semifinales como líder del grupo A, con goleadas sobre el Pato (5-1) y el Al Ula saudí (6-0).

El torneo se disputa en el pabellón Cláudio Petrycoski, de la ciudad de Pato Branco, en el sur de Brasil.