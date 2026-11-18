Kompany se desmayó el 23 de octubre mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se le diagnosticó la meningitis y fue tratado durante seis días.

Después, el entrenador continuó su recuperación en casa y su segundo, Aaron Danks, asumió la dirección del equipo, al frente del cual cosechó cuatro victorias y un empate.

Kompany volvió esta semana a dirigir los entrenamientos del Bayern.