Kompany volverá el viernes al banquillo del Bayern para el duelo contra el Colonia
Berlín, 18 nov (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, volverá el viernes a estar en el banquillo de su equipo en el duelo contra el Colonia tras haber estado ausente en cinco compromisos debido a una meningitis que hizo necesaria su hospitalización, informó este miércoles el club alemán.
Kompany se desmayó el 23 de octubre mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se le diagnosticó la meningitis y fue tratado durante seis días.
Después, el entrenador continuó su recuperación en casa y su segundo, Aaron Danks, asumió la dirección del equipo, al frente del cual cosechó cuatro victorias y un empate.
Kompany volvió esta semana a dirigir los entrenamientos del Bayern.