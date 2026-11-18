El cuadro del Valle se adjudicó el título de este año en la reciente fecha del torneo y retuvo el título de 2025 al sumar 84 puntos, frente a los 67 del Macará, segundo de la tabla de posiciones del hexagonal final por el título y los billetes para los torneos internacionales de 2027.

La Liga Pro aprovechará también para premiar al Macará, que, junto al cuadro del Valle, irán a la fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores, en la que tendrá lugar el duelo de entrenadores uruguayos ya que Joaquín Papa dirige al Independiente del Valle y Guillermo Sanguinetti al Macará.

El sistema de disputa y premiación de la actual Liga Pro, además de los billetes para la fase de Grupos de la Libertadores de 2027, otorgará otro para el tercero del hexagonal final y un cuarto billete para el campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

La final de la Copa Ecuador la disputarán el próximo 2 de diciembre el campeón vigente del torneo, la Universidad Católica, contra el otro finalista, el Independiente del Valle. La primera anticipó su clasificación para la Libertadores 2027 desde la primera fase previa del torneo.

La Católica, que está en el tercer puesto, con 54 puntos en la Liga Pro, los mismos que Liga Deportiva Universitaria de Quito y Aucas, recibirá al último de la tabla, el Barcelona, que tiene 49 unidades, pero con un partido pendiente ante el Independiente del Valle, desde la primera fecha del torneo.

Aucas y Liga de Quito se medirán el próximo domingo en un enfrentamiento decisivo para las pretensiones de ambos cuadros.

El hexagonal del descenso también tendrá partidos cruciales en el afán de permanecer en la primera división para la próxima temporada local, y el único que anticipó su salvación es Deportivo Cuenca, con 57 puntos, que jugará el próximo sábado contra Técnico Universitario, que 37 enteros.

- Partidos de la séptima fecha de la Liga Pro de Ecuador:

- Viernes: Independiente del Valle-Macará.

- Sábado: Universidad Católica-Barcelona y Técnico Universitario-Deportivo Cuenca.

- Domingo: Liga de Quito-Aucas; Manta (33 puntos)-Delfín (38) y Orense (39)-Mushuc Runa (43).