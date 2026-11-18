Además de ambos países, que mantienen un litigio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el título de la última edición, Burkina Faso, Mali, Benín y Camerún se sumaron este martes al grupo de selecciones clasificadas, junto a los tres países anfitriones.

Marruecos completó su pleno de victorias en el Grupo A de las eliminatorias del torneo tras derrotar a Níger este martes.

En otros encuentros de la jornada, Senegal remontó un empate encajado en la primera parte para imponerse por 4-1 a Sudán en Dakar, en un partido correspondiente al Grupo J.

Las 15 plazas restantes se decidirán cuando concluya la fase de clasificación, en marzo del próximo año, informó la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Senegal y Marruecos esperan la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), prevista para finales de este mes, sobre quién se quedará con el último título de la CAN, tras la polémica final disputada el pasado 18 de enero.

Senegal ganó el encuentro por 1-0 en la prórroga, pero la CAF anuló posteriormente el resultado y declaró campeona a Marruecos por 3-0, después de que los jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego en señal de protesta por un penalti señalado a favor de los marroquíes en el tiempo añadido.

La federación senegalesa recurrió la decisión ante el TAS el 25 de marzo y reclama que se mantenga su victoria, mientras que Marruecos defiende el título que le otorgó la CAF.

Un episodio similar se produjo en estas eliminatorias, cuando Túnez abandonó durante cinco minutos el terreno de juego para protestar por un penalti señalado a favor de Libia, que acabó convirtiendo la pena máxima.