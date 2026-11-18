"Tras el 5-0 ante Países Bajos las expectativas han crecido pero el seleccionador sabe valorar ese resultado. Nadie debe empezar a creer que tras ese partido somos favoritos para el próximo Mundial", dijo Matthäus en su columna de la cadena Sky.

Según Matthäus, la principal baza de Klopp es que tiene una plantilla muy amplia tras haber hecho una convocatoria de 44 jugadores para los primeros tres partidos y reducirla a 24 para los dos siguientes.

Ningún jugador, según Matthäus, puede estar seguro de su titularidad y eso les obliga a darlo todo en los entrenamientos y en cada partido.

En la mayoría de las posiciones hay competencia. Mattäus puso como ejemplo los dos laterales, puesto en el que Maximilian Mittelstäidt y Finn Jeltsch son alternativas a Nathaniel Brown y Philipp Treu, o los dos extremos, donde Lenart Karl y Saida El Mala son competidores de Derry Scherhant y Brajan Gruda.

Alemania concluyó como líder del grupo A2 la fase de grupos de la Liga de Naciones, al sumar 11 puntos, los mismos que Países Bajos y Grecia, pero con mejor balance de goles.