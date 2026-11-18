Pochettino, que consiguió la clasificación de Estados Unidos en la CONCACAF, voló a Mánchester tras derrotar en doble partido a Haití y visitó las instalaciones en las que trabajará los dos próximos años y medio.

El técnico firmó un acuerdo de dos temporadas y media para dirigir al United tras la destitución de Michael Carrick, que apenas duró seis meses en el cargo.

Esta será la cuarta etapa de Pochettino en la Premier League, tras su paso por el Southampton, el Tottenham Hotspur y el Chelsea.

El argentino estará acompañado por su equipo de confianza, formado por Jesús Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez, Alec Scott y Sebastiano Pochettino.

El primer partido de Pochettino con el United será este domingo, cuando visiten Anfield para enfrentarse al Liverpool.