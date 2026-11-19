Fue un recibimiento especial para los futbolistas que entrena Luis García Plaza, ya que una zona que rodea el terreno de juego donde se desarrolló la sesión estuvo plagada de banderas de diferentes peñas sevillistas y una gran pancarta en la que se leía 'Abanderando el nombre de nuestra ciudad'.

Esta fue una iniciativa de los colectivos sevillistas para motivar a los jugadores dos días ante de que llegue el sábado (16.30 GMT) el primer partido de la temporada entre los 'eternos rivales', correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera división española.

En el aspecto deportivo, la novedad fue la presencia sobre el césped del central senegalés Arouna Sangante y el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, ya regresados de sus compromisos internacionales, informó el club en un comunicado.

De esta forma ya sólo resta por incorporarse el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, quien jugó en su país el martes ante Colombia y que estará presente en la última sesión de los sevillistas antes el partido, prevista para el viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El lunes ya estuvo a las órdenes de García Plaza el punta sub-21 belga Lucas Stassin, además del centrocampista Jon Guridi, quien también jugó un partido con la selección vasca, y el miércoles trabajaron junto a los compañeros el portero griego Odysseas Vlachodimos, el extremo suizo Rubén Vargas y el delantero escocés Robbie Ure.

Después de que se haya incorporado al trabajo del grupo desde hace días del mediapunta Gerard Fernández 'Peque', ausente en los últimos partidos por lesión, las bajas seguras para recibir al Betis son el extremo Miguel Sierra, el central brasileño Marcao Teixeira, el extremo Alfonso González, 'Alfon' y el lateral derecho José Ángel Carmona, los cuatro con lesiones de larga duración.