Banega, de 38 años, jugó su último encuentro en mayo con la camiseta del Defensa y Justicia ante el Gimnasia Mendoza y tras participar en la Copa Potrero anunció en declaraciones a ESPN que colgaba las botas en el ámbito profesional.

"Esto ya no es para mí, tengo que hacer otras cosas", señaló Banega, que aseguró que ahora sí que estaba "convencido de dejarlo". "Ahora otra etapa en la vida fuera así que me toca disfrutar el fútbol desde fuera", apuntó el futbolista de Rosario, que no volvería a jugar ni con una llamada de Leo Messi para el Inter Miami.

Tras pasar por las categorías inferiores de Newell's y llegar a Boca Juniors, llegó al fútbol en enero de 2008 a través del Valencia, con el que ganó la Copa del Rey, pese a no jugar la final contra el Getafe.

Posteriormente en la liga española jugó cedido en el Atlético de Madrid y donde triunfó plenamente fue en el Sevilla, con el que, en dos etapas, con escala intermedia en el Inter Milán, logró tres títulos de la Liga Europa, competición en la que fue elegido el mejor de la final de 2015 y entró en el equipo ideal de esa campaña.

En el invierno de la campaña 2019-2020 se anunció su salida al conjunto saudí del Al-Shabab, en el que estuvo cuatro campañas, y en 2024 regresó a Argentina con el Newell's Old Boys, para convertir Defensa y Justicia en su último equipo.

Campeón mundial sub-20 en 2007 y componente de la selección argentina campeona olímpica en Pekín 2008, vistió la camiseta albiceleste absoluta en 65 ocasiones.