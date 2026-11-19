Viernes 20 de noviembre. 20:30 CET/19:30 GMT. Bayern Múnich-Colonia.

Vincent Kompany ya dirige de nuevo al Bayern Múnich en los entrenamientos, ha hablado ante los medios y se prepara para su retorno desde este viernes a la competición como entrenador del club bávaro y líder de la Bundesliga en el duelo contra el Colonia en el Allianz Arena, tras desplomarse el pasado 23 de octubre. Su vuelta acapara los focos. También la necesidad de vencer y convencer del líder por mejor diferencia de goles respecto al Borussia Dortmund, que se mantiene al acecho y que visita el sábado al Borussia Moenchengladbach. El Colonia es el rival del Bayern. Llega en la decimoquinta posición con cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Tiene nueve puntos.

Sábado 21 de noviembre. 17:15 CET/16:15 GMT. Niza-París Saint Germain.

El Niza no ha perdido ninguno de sus cinco encuentros de la temporada como local en la liga francesa, con tres triunfos y dos empates.También ha ganado cinco de sus últimos seis partidos en esta competición. Una advertencia seria para el París Saint-Germain, el líder de la competición gala, con tan solo dos puntos de renta sobre el Lille, pero con la garantía de una racha incontestable en toda Europa. Son ya once victorias consecutivas del equipo de Luis Enrique Martínez, ocho de ellas en la liga, desde el revés con el Mónaco del pasado 4 de septiembre. Una reacción imparable.

Sábado 21 de noviembre. 18:30 CET/17:30 GMT. Newcastle-Arsenal.

El Arsenal no solo domina la clasificación de la ‘Premier League’ inglesa, cinco puntos por encima del Brighton (segundo) y seis por delante del Manchester City (tercero), y es el vigente campeón, sino que, además, solo ha perdido un encuentro, encadena ahora cinco triunfos (la mejor racha en la actualidad de esta competición) y se siente tan hermético en su defensa como concreto en su ataque. Ha sostenido su marco a cero en las cuatro últimas citas en el torneo y, además, en tres de ellos le bastó con solo un gol a favor para ganar. Este sábado visita al Newcastle, cuya irregularidad lo mantiene alejado de las posiciones que se presuponían para su millonario proyecto. Suma 12 de los 30 puntos disputados.

Domingo 22 de noviembre. 17:30 CET/16:30 GMT. Liverpool-Manchester United.

Más de dos años después, hasta esta misma semana aún al frente de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino vuelve al banquillo de un club. El último fue el Chelsea, en 2024. Antes dirigió al PSG, al Tottenham, al Southampton y al Espanyol. Ahora llega al Manchester United, un equipo en una situación crítica, sin rumbo, tan lejos de su historia. Son solo ocho puntos de 30 posibles, es la antepenúltima plaza en la liga inglesa y una secuencia de trece encuentros de los que su nuevo conjunto, antes a las órdenes de Michael Carrick, solo ha ganado en la Liga de Campeones, con dos triunfos. Este domingo, además, el estreno de Pochettino es en un terreno de suma exigencia: Anfield y el Liverpool, cuarto, a nueve puntos de líder después de 10 jornadas.

Domingo 22 de noviembre. 20:45 CET/19:45 GMT. Atalanta-Inter.

Los precedentes son un aval incontestable para el Inter en su partido de este domingo contra el Atalanta en Bérgamo. Son 17 partidos consecutivos sin una sola derrota contra ese rival, sea cual sea el escenario y sea cual sea la competición. Segundo en la tabla, insiste en el liderato del Lazio, tan solo un punto por delante, en la duodécima jornada de la Serie A. Solo ha sufrido una única derrota en 11 encuentros ligueros, aunque fue hace tan solo dos jornadas contra el Milan (3-1), mientras que el Atalanta se mueve entre la indefinición: es duodécimo con catorce puntos, la mitad que el Inter (28).