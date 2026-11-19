El club valencianista se ha reunido con doce ejecutivos de diferentes equipos mexicanos “con el objetivo de fortalecer los vínculos del Valencia CF y LALIGA con el país y realizar 'networking' con sus directivos”, explicó el club.

Durante la visita, los representantes de La Liga MX, Club Tijuana, Pachuca, Guadalajara y el Club Atlético de San Luis recorrieron, acompañados del Departamento Internacional del Valencia y del director de la Academia VCF, Luis Martínez, la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que pudieron ver el entrenamiento del primer equipo masculino y conocer, de primera mano, el trabajo de la Academia VCF y su proyecto de expansión internacional.

Además, los ejecutivos también hicieron estos días el 'tour de Mestalla' y conocieron los detalles del Nou Mestalla en el ‘Experience Center’, el espacio donde el club expone las distintas experiencias y servicios que formarán parte de la oferta de ‘Hospitality’ del Nou Mestalla.

Entre los lazos que unen al Valencia con el país mexicano se encuentran la VCF Academy Morelia y la VCF Academy Ciudad de México Terranova, además de los 'VCF Camps’ que la entidad lleva a cabo en numerosos puntos del país mexicano.