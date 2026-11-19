Infantino (Brig, Suiza, 1970), preside la FIFA desde 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter tras el ‘FIFA Gate’, uno de los mayores casos de corrupción del fútbol, que incluyó sobornos, fraude y blanqueo de dinero.

En su etapa anterior, el suizo-italiano trabajó en la UEFA en asuntos jurídicos, comerciales y profesionales. En 2004 fue nombrado director de asuntos legales y licencias de clubes; en 2007, con el francés Michel Platini como presidente, pasó a ser secretario general adjunto y en 2009, secretario general.

Durante esos años ganó visibilidad internacional y estuvo asociado a reformas como el control económico de los clubes mediante el llamado juego limpio financiero y la ampliación de la Eurocopa a 24 selecciones.

Infantino dio el salto a la FIFA en un momento crítico. Fue elegido presidente el 26 de febrero de 2016, en plena reconstrucción del organismo tras el escándalo de corrupción que acabó con la etapa de Blatter y que impidió a Platini presentarse a las elecciones.

Ambos fueron suspendidos por la propia FIFA, por un presunto caso de corrupción, relacionado con un pago del organismo al francés por labores de asesoría, y acabó en los tribunales, que finalmente los absolvieron el año pasado.

Su gestión como presidente de la FIFA ha estado marcada por reformas y su idea de fortalecer su gobernanza, con un fuerte aumento de ingresos y de inversión en las federaciones en el apartado económico.

Entre sus decisiones más relevantes figura la ampliación del Mundial masculino a 48 selecciones, la implantación del VAR y el impulso del fútbol femenino.

Su gestión, sin embargo, no ha vivido ajena a las polémicas, las más recientes por su cercanía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que la FIFA entregó un premio de la paz creado meses antes del último Mundial, en el que la sanción de un jugador estadounidense quedó en suspenso después de una llamada telefónica a Infantino del propio Trump.

Esto antes de que se filtrara su idea de vender a inversores privados una participación de derechos del Mundial, iniciativa que retiró ante el rechazo de confederaciones y federaciones y por la que pidió perdón.

Su defensa de Catar como sede del Mundial de 2022 y la elección de Arabia Saudí para organizar el de 2034, también ha sido objeto de polémicas y reproches, igual que la falta de sanciones a Israel en el contexto de la guerra en Gaza y la idea de explorar el retorno de Rusia y Bielorrusia a competiciones internacionales.

El francés Philippe Diallo (Saint-Nazaire, 1963), presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), es el candidato de la UEFA para dirigir la FIFA.

Tras anunciar que concurriría a la elección, Diallo aseguró que su candidatura "ha despertado una esperanza de cambio" y propuso una "dirección colegiada" al frente del organismo que dirige el fútbol mundial.

Licenciado en Derecho y jugador en las categorías inferiores del FC Nantes, Diallo lleva tres décadas vinculado a cargos directivos en el fútbol francés.

Primero como director general de la Unión Nacional de Clubes Profesionales de Fútbol (1992), después en el consejo de administración de la Liga de Fútbol Profesional francesa (2009) y más tarde en COSMOS, organización que representa a las patronales del deporte francés.

En 2021 fue nombrado tesorero de la Federación Francesa y solo unos meses después se convirtió en vicepresidente. Desde enero de 2023, cuando salió del cargo Noël Le Graët, preside el organismo, inicialmente de forma interina y desde junio de ese año ya tras ser elegido para el cargo, que renovó en 2024 hasta 2028.

Es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA desde abril de 2023.

El japonés Kohzo Tashima (Reihoku, 1957) es un exfutbolista, exentrenador y dirigente vinculado durante décadas a las principales instituciones del fútbol de su país, que también ha sido vicepresidente del Comité Olímpico Japonés.

Jugó como centrocampista en el Furukawa Electric (1980-1982) de la primera división japonesa y disputó siete partidos con la selección de su país (1979 y 1980).

Tras obtener el título de entrenador en Alemania, dirigió a la selección japonesa sub-16 (1999) y a la sub-17 (2001).

En 2002 comenzó su etapa como directivo de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), donde fue director del Comité Técnico, secretario general y vicepresidente.

En marzo de 2016 fue elegido presidente y se mantuvo en el cargo hasta 2024. La decisión más polémica de su mandato fue la destitución en 2018 del seleccionador, el bonsio Vahid Halilhodžić, dos meses antes del comienzo del Mundial de Rusia, en el que Japón alcanzó finalmente los octavos de final.

Tashima, actualmente presidente honorario de la federación japonesa, fue también vicepresidente del Comité Olímpico Japonés (2019-2025).

Es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y en 2023 fue elegido presidente de la Federación de Fútbol de Asia Oriental (EAFF).