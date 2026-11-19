El francés sufrió una fuerte distensión en los ligamentos del tobillo izquierdo en aquel partido ante los béticos y, a pesar de que se esperaba que estuviera de vuelta antes, Koundé no ha podido entrenarse con plenas garantías hasta este jueves.

En la sesión de esta mañana, Hansi Flick, entrenador de los azulgrana, recuperó a los jugadores internacionales (Gordon, Livakovic, Fermín, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Cancelo y Joan Garcia), dispersos con las diferentes selecciones, y sólo tiene lesionados a dos jugadores: Rodri y Xavi Espart; que no estarán disponible para los próximos partidos.

En el caso de Rodri se le espera para el partido del próximo 2 de diciembre ante el Atlético de Madrid, adelantado de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, mientras que Espart, que este viernes renovará su contrato con el equipo azulgrana, podría regresar al equipo antes de finales de año.

En esta ventana de partidos internacionales, el Barça ha recuperado a Dani Olmo, lesionado en el partido ante el PSG (21 de octubre).

Flick está pendiente de la evolución de Frenkie de Jong, que tuvo que regresar antes de hora de la convocatoria con el equipo neerlandés que lidera Xavi Hernández a causa de unas molestias, así como de Pau Cubarsí.

El central padece una sobrecarga en el psoas ilíaco que le convierte en duda para el partido ante el Villarreal de este domingo (14.00h CET).

También se han entrenado con el primer equipo el central Alex Campos y el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, ambos del Barça Atlètic.

El equipo volverá a entrenarse este viernes para seguir preparando la jornada liguera en el Spotify Camp Nou.