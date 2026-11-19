"Philippe sabe escuchar, tender puentes y unir a las personas. Aporta una amplia experiencia, un profundo conocimiento del fútbol y un firme compromiso con el diálogo y la cooperación", declaró en un comunicado el presidenta de la Federación belga, Pascale Van Damme.

El máximo responsable del fútbol belga destacó que "el respeto mutuo, la buena gobernanza y la estrecha colaboración entre todas las federaciones miembro son esenciales para fortalecer la FIFA y seguir desarrollando nuestro deporte".

La RBFA -que celebró que haya varios candidatos, pues también se presenta el exfutbolista y expresidente de la federación japonesa Kohzo Tashima- subrayó además que "confía en que la FIFA garantice un proceso electoral transparente, independiente e imparcial, incluidos los controles de elegibilidad e integridad que todavía están pendientes".