El texto recuerda que el mes pasado la UEFA ya cursó una serie de preguntas y solicitudes de información, tras la invitación de Gianni Infantino para que los miembros del Consejo de la FIFA presentaran sus consultas por escrito.

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“Sin embargo, hasta la fecha, la FIFA no ha respondido a ninguna de esas preguntas, ni ha facilitado la documentación solicitada ni ha indicado cuándo tiene previsto hacerlo”, afirma la carta, la que tuvo acceso EFE, que dice no a comprender el retraso en las respuestas.

Los miembros europeos del Consejo de la FIFA exigieron en otra carta, el 19 de octubre, respondidas por escrito antes del 2 de noviembre, sobre el papel de Infantino en el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y asuntos como un pago adicional a este, que no figura en el informe económico, así como sus gastos de alojamiento en Qatar y Estados Unidos, los de un alquiler en la torre Trump o la imparcialidad del presidente de la Comisión Electoral.

En esta nueva misiva, fechada el día 16, muestran su preocupación por una carta que les remitió a su vez el secretario general de la FIFA el 2 de noviembre, en la que se refiere a la revisión de “documentos clave” sin especificar sobre la fallida propuesta de FFE, a pesar de haber preguntado por otros asuntos, y que sólo estarían disponibles para su consulta bajo unos “estrictos protocolos de revisión” desconocidos.

“En aras de la transparencia (...) le rogamos que identifique qué documentos considera ‘documentos clave’, si la FIFA está dispuesta a facilitar todos los documentos pertinentes sobre todas las cuestiones planteadas y en qué consisten los ‘estrictos protocolos de revisión’ que considera necesarios” , afirma.

Los firmantes creen que “es importante recibir una explicación sobre por qué la FIFA considera necesarias tales restricciones”. “Ya que no está claro por qué se limitan nuestros derechos de este modo dados nuestros deberes y obligaciones para con la FIFA en virtud de sus propias normas y reglamentos, así como de la legislación suiza”, añaden.

“En última instancia, la cuestión es si el presidente y la administración de la FIFA reconocen su obligación de rendir cuentas ante el Consejo de la FIFA. Cualquier revisión de documentos se realizará sin perjuicio de los derechos de la UEFA y de los nuestros propios a exigir la presentación de pruebas documentales, incluso en procedimientos pendientes o futuros en los Estados Unidos”, concluyen.

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, que es vicepresidente de la FIFA, firma la carta junto a los otros miembros europeos del Consejo de la FIFA: el húngaro Sandor Csányi, la inglesa Debbie Hewitt, el montenegrino Dejan Savicevic, el chipriota George Koumas, el rumano Razvan Burleanu, el alemán Bernd Neuendorf y la belga Pascale Van Damme.