Según "The Athletic", todos los clubes de la Premier, a excepción de uno que se ha abstenido, han votado a favor de esta medida en una reunión celebrada en Londres, la primera desde que se conoció la culpabilidad del Manchester City.

Los cinco miembros de la mesa directiva de la Premier, incluyendo a su presidente ejecutivo, Richard Masters, quedarán blindados por lo tanto en caso de que los patrocinadores del City tomen acciones legales contra ellos.

La aerolínea Etihad, que da nombre al estadio del City y es el patrocinador principal de la parte frontal de la camiseta, ya avisó en septiembre de que estaba estudiando emprender acciones legales, además de rechazar cualquier clase de mala práctica.

El City fue declarado culpable por una comisión independiente de 114 de las 115 irregularidades financieras, incluyendo inflar sus patrocinios para cuadrar sus cuentas.

En las próximas semanas se conocerá tanto la sanción que se aplicará al City, y que apunta a ser un descenso de categoría, como el resultado de la apelación que realizó el club de Manchester, que desde que se desveló la acusación en 2023 ha negado todos los cargos y dice tener "pruebas irrefutables" de su inocencia.