Inglaterra también estará en el bombo de los primeros, como Francia, Alemania y Portugal, pero no es una opción para la selección española, porque ya compitió con ella en la primera fase. De hecho, la desbancó de la primera posición en la última jornada del pasado domingo en el Metropolitano, al ganar por 2-3.

Sí es una de las tres posibilidades, en cambio, para las otras tres segundas de cada cuarteto: Noruega y Erling Haaland, frente a ella, Francia o Alemania; Países Bajos, liderada por Xavi Hernández y con Inglaterra, Francia y Portugal en el horizonte; y Bélgica, que no puede enfrentarse a Francia, pero sí a las otras tres en la ronda previa a la ‘Final a Cuatro’.

“Somos exactamente igual en la victoria que en la derrota. No está de más que, de vez en cuando, te sitúen en la dificultad para poner en valor lo que se ha conseguido. Es lo que les he querido transmitir a los jugadores no sólo en el pasillo que hacemos siempre, sino también en el vestuario; el agradecimiento y el orgullo de ser entrenador de ese equipo. Y esto sigue. En marzo estamos en cuartos. Y tenemos todas las posibilidades de ganar la Liga de Naciones de nuevo y eso vamos a intentar”, proclamó Luis de la Fuente, seleccionador español, tras perder por 2-3.

El revés, en cualquier caso, tiene consecuencias, por lo menos aparentes, en cuanto al rival en suerte en marzo y en el orden de los encuentros, aunque el fútbol moderno ya rebaja la trascendencia de jugar primero en casa y después fuera, como le ocurrirá a España con el rival que arroje el sorteo de este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.

Son rivales de altura los tres para España, aunque realmente es la selección de Luis de la Fuente el rival a batir de verdad. Nadie la quiere desde la cúspide que ocuparon en sus respectivos grupos. Es la vigente campeona del mundo y de Europa, además de finalista de la última Liga de Naciones, ganada en 2025 por Portugal en la tanda de penaltis.

Y a todas y cada una de las tres posibilidades las ganó en sus enfrentamientos más recientes, en escenarios de máxima presión: a Portugal y a Francia en el Mundial 2026, en los octavos de final por 0-1 y en las semifinales por 2-0, respectivamente. En ambas fue superior, especialmente cuando tuvo enfrente a Kylian Mbappé, Michael Olise y la Francia de Didier Deschamps, ahora reemplazado por Zidane.

A Alemania se impuso por 2-1 en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se disputó en terreno germano y que coronó a España, De la Fuente, Lamine Yamal, Rodri Hernández y compañía como campeones continentales en la final contra Inglaterra. España, además, está invicta en sus últimos cinco choques contra la selección alemana.

Son las posibles combinaciones de España en el sorteo, que puede deparar otra eliminatorias de suma atracción: Erling Haaland puede medirse a Harry Kane o Kylian Mbappé, por ejemplo, en los duelos de los duelos de los mejores goleadores del fútbol actual y más allá, y Xavi Hernández se puede enfrentar a Zinedine Zidane, entre otros choques posibles.

No sólo se sortearán los cuartos de final de la Liga A, que se disputarán a finales de marzo, sino también quedará definido el resto de posibles emparejamientos en las semifinales y la final, que se jugarán en una única sede por designar del 9 al 13 de junio de 2027, tal y como figura en el calendario de la UEFA.

Este viernes también se emparejarán las promociones de ascenso o permanencia entre la élite y la B (Dinamarca, Croacia, Gales o Serbia contra Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Hungría o Irlanda) y entre la B y la C (Israel, Rumania, Georgia o Macedonia del Norte contra Estonia, Bielorrusia, Islas Feroe o Chipre).