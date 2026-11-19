El centrocampista francés, cuya renovación hasta el 30 de junio de 2032 anunció este jueves el club blanco, volvió con molestias musculares de la concentración de su selección sin llegar a disputar ninguno de los dos encuentros programados.

Bernardo, por su parte, marcó el único gol de Portugal en la derrota frente a Dinamarca (1-4) y se perdió el segundo encuentro internacional ante Gales. Los dos se entrenaron en solitario este miércoles y con su incorporación al grupo parece que estarán disponibles para el choque frente al Celta.

Entre los internacionales que se incorporaron al trabajo en Valdebebas estuvieron Vinícius Júnior, que marcó cinco goles en los dos amistosos de Brasil, Kylian Mbappé, Arda Güler, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch, Yan Diomande, Brahim Díaz, Endrick y Denzel Dumfries, Carlos Espí, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté.

Mourinho, por tanto, pudo contar con casi toda su plantilla al completo. Salvo los pequeños incidentes de Tchouaméni y de Bernardo Silva, el resto de los 18 convocados con sus selecciones han llegado en buen estado y están listos para enfrentarse este sábado al Celta para intentar sumar su novena victoria consecutiva en todas las competiciones.

Además de la ausencia de Valverde, los dos únicos jugadores del Real Madrid que todavía no pueden entrenarse con normalidad son Raúl Asencio y Rodrygo Goes: ambos continuaron con sus respectivos procesos de recuperación a dos días de la visita del regreso del equipo de Mourinho al Santiago Bernabéu.