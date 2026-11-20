La Conmebol precisó que el asunto fue tratado durante la reunión de su Consejo, celebrada en la ciudad colombiana de Barranquilla, que albergará este sábado la final de la Copa Sudamericana.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, lo que derivó en una crisis que llevó a la destitución en un juicio político del ahora expresidente Santiago Peña, que permanece en prisión preventiva investigado por sus presuntos vínculos con la entidad intervenida.

"La administración de la Confederación Sudamericana de Fútbol realizó un pormenorizado detalle de todos los antecedentes de la situación relacionada con la colocación financiera realizadas en Ueno bank, así como la política de inversiones de la institución", dice el comunicado.

Según la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque, las colocaciones en Ueno bank fueron "por un capital total de USD 15.000.000, equivalente al 1,8 % del total de los activos de la institución".

La entidad defendió que la inversión se hizo atendiendo a su política para estas operaciones, entre ellas la elección de entidades bancarias con una calificación de riesgo dentro de la categoría A, e indicó que mantiene recursos en 32 instituciones bancarias.

En todo caso, aclaró que "esta desafortunada situación", "no tiene un impacto significativo ni compromete las operaciones actuales o futuras de la Confederación".

"La Conmebol se encuentra evaluando todas las vías legales disponibles y llevará adelante las acciones necesarias para recuperar la totalidad de estos recursos, que pertenecen al fútbol sudamericano".

Además, detalló el comunicado, se informó durante el encuentro acerca de las denuncias de la Conmebol sobre los fideicomisos constituidos durante la gestión del dirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, y quien terminó acusado por presunta corrupción y sobornos dentro de la trama conocida como 'FIFAgate'.