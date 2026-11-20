El preparador rojiblanco detalló en la rueda de prensa previa al encuentro (16:15 horas, El Molinón), que Corredera, que “ha tenido muy buena continuidad”, no estará en esta jornada al tener que cumplir un partido de sanción, y que el delantero argentino Alejo Sarco, todavía en recuperación, "difícilmente llegará a la convocatoria", aunque confía en poder contar con él la próxima semana.

Larcamón recordó que el cuerpo técnico tenía "mucha responsabilidad" en reincorporar a Ferrari con una "progresión lógica" tras la fractura de peroné sufrida en el mes de marzo, con el objetivo de "evitar una recaída por su larga inactividad", de modo que consideró como una "gran noticia" el hecho de que "ya puede estar de inicio".

"Tenemos esa deuda con la afición en casa", reconoció además el entrenador, que subrayó que fuera de El Molinón el equipo ha sido "de los mejores visitantes del campeonato", pero que de local "alterna resultados y rendimiento" con lo que pretenden en el interior del vestuario.

Larcamón admitió que el Sporting ha "cometido errores" que ha pagado caros en algunos partidos de casa, aunque aseguró no identificar "un único patrón" que obligue a ajustar un solo aspecto, sino que el equipo busca "más consistencia en varias facetas del juego".

El técnico definió a Las Palmas como "un rival sumamente duro" y advirtió de que cuenta con jugadores "de jerarquía" capaces de "marcar el partido individualmente", por lo que consideró "fundamental" neutralizarlos, además de vigilar un "estilo de juego reconocible desde hace tiempo con independencia del entrenador".

Para ello, centrándose en su propio equipo, el entrenador insistió en que el Sporting debe "achicar al máximo el margen de error" y ser "muy contundente" en ciertas situaciones, como ocurrió en la última ocasión del primer tiempo ante la Real Sociedad B que pudo traducirse en el 0-2 antes del descanso, con resultado final de 2-2.

"Ojalá el domingo sea una primera gran muestra con una victoria muy importante para todos", deseó Larcamón, que agradeció a la afición que haya sido "incondicional" tanto en casa como fuera y se mostró convencido de que el equipo está "a tiempo de todo" por encontrarse "a pocos puntos" de los puestos que ambiciona, en este caso de la zona de promoción.