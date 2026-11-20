Ya contó el técnico con el retorno al trabajo con el grupo de los argentinos Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, el noruego Alexander Sorloth, el surcoreano Kang-in Lee, el internacional español sub-21 Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas, que se sumaron al grupo al ya habían vuelto en los días previos el resto de jugadores convocados por sus selecciones, dos de ellos ahora de baja por lesión.

Uno es Marc Pubill, lesionado el pasado domingo con un esguince leve en el duelo de la Liga de Naciones ante Inglaterra y que es seria duda para Getafe. A falta ya tan solo de un entrenamiento más para ese encuentro no se ha ejercitado ningún día con el grupo por esa dolencia, de la que sigue con su recuperación.

El otro es Ademola Lookman, con un esguince de alto grado en la rodilla que lo mantendrá más de un mes de baja. El primero de los partidos que se perderá por esta lesión será este domingo contra el Getafe, aunque le seguirán al menos otro seis más, hasta mediados de diciembre.

La tercera ausencia fue el argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, que sigue con su puesta a punto de la lesión muscular que lo ha apartado de los últimos cinco partidos de su equipo, además de la concentración con la selección de su país de la pasada semana. El central trabajó sobre el césped, aunque aún no estará listo frente al Getafe.