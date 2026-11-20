"Deseo que la FIFA deje atrás su imagen actual y resurja como una organización íntegra, justa y transparente. Mi objetivo es restaurar la confianza. Para ello, es fundamental fortalecer la gobernanza e implementar procesos de toma de decisiones basados en la transparencia", dijo en una rueda de prensa en la ciudad japonesa de Chiba, al noreste de Tokio.

El exfutbolista japonés, de 68 años, consideró que la situación actual de la FIFA "es sumamente lamentable". Así, aseguró que el motivo por el que se animó a presentarse fue la suspensión de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial.

"Se produjo un incidente en el que, en esencia, se ignoraron las normas. Como alguien vinculado al fútbol —habiendo sido jugador y entrenador—, considero que lo sucedido con la tarjeta roja a Balogun es absolutamente inaceptable. El hecho de que aún no se haya ofrecido ninguna explicación al respecto me provoca una profunda indignación", relató.

Tashima, que destacó que es la primera vez que alguien de Japón aspira a la Presidencia de la FIFA, consideró durante su intervención que se trata de una oportunidad "excepcional" en el mundo futbolístico, pero aclaró que no presentó su candidatura por el mero deseo de ostentar el cargo, sino de mejorar el organismo.

Además de Tashima, el francés Philippe Diallo busca también enfrentarse al suizo Gianni Infantino, que lleva diez años en la Presidencia de la FIFA, en la votación que se producirá el 18 de mayo en el congreso que tendrá lugar en al capital marroquí, Rabat, en medio de las polémicas que rodean al actual presidente.