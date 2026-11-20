Real España, que dirige el español Juan Ignacio Martínez y ocupa el segundo puesto con 29 puntos, recibirá el sábado al Marathón, del argentino Silvio Rudman, tercero con 28 unidades, en una nueva edición del clásico sampedrano.

Ambos equipos están separados por apenas un punto, por lo que el resultado del encuentro podría alterar sus posiciones en la tabla y acercar al ganador al primer puesto, en la recta final de la fase regular.

En otro partido del sábado, Atlético Independiente, décimo con 13 puntos, se enfrentará a Génesis, comandado por el portugués Fernando Mira y octavo con 15.

Estrella Roja, quinto con 19 puntos, recibirá ese mismo día al Universidad Pedagógica, dirigida por el hondureño Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y del Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El domingo, el Olimpia, que encabeza la clasificación con 35 unidades, producto de 11 victorias, 2 empates y una derrota en 14 partidos, visitará al Motagua, cuarto con 28 puntos, en el segundo clásico de la jornada.

Los dirigidos por Espinel buscarán afianzar su ventaja en el liderato, mientras que Motagua, bajo la dirección del español Javier López, intentará sumar tres puntos que le permitan acercarse a los primeros puestos.

El duelo capitalino enfrentará a dos de los clubes más laureados del fútbol hondureño, en un partido que también puede incidir en la lucha por los primeros lugares de la tabla, cuando el campeonato entra en su tramo decisivo.

La jornada continuará en Puerto Cortés, donde el Platense, que es penúltimo y suma 8 unidades, recibirá a Choloma, que ocupa la novena posición, con 14 puntos.

El tercer clásico enfrentará a Juticalpa, que marcha en el último puesto del torneo, y a Olancho, que tiene al argentino Mauro De Giobbi como entrenador.

Juticalpa buscará mejorar su situación ya que apenas ha sumado 6 unidades, mientras que los 'Potros' del Olancho, séptimos con 17 puntos, intentarán acercarse a los puestos de clasificación para la siguiente fase.