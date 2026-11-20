España, actual campeona mundial, se enfrentará a Chile el próximo día 28 (18.00 horas/17.00 GMT) en el Reino de León y a Venezuela el 4 de diciembre (21.00/20.00 GMT) en el estadio Riazor de A Coruña.

Junto a la ausencia de Alexia, Balón de Oro de este año, e Irene Paredes, se han quedado fuera, en buena parte por descanso y algunas por problemas físicos, jugadoras 'clásicas' en el equipo nacional como Mariona Caldentey, Cata Coll, Mapi León, Ona Batlle, Vicky López, Laia Aleixandri o Athenea del Castillo,

Tampoco está la delantera del Juventus Alba Redondo pese al buen momento que vive con el equipo italiano, ni jugadoras que estuvieron en la anterior citación como Oihane Hernández, Ornella Vignola, Natalia Ramos o Andrea Medina, mientras que entran jóvenes valores que han triunfado en categorías inferiores como Aicha Camara, Silvia Cristóbal, Daniela Agote, Cecilia Marcos, Sara Ortega o Julia Bartel, así como regresan al equipo nacional Olga Carmona y Claudia Pina.

España cerrará el año competitivo con estos dos duelos en los que seguirá preparando su participación en el Mundial de Brasil 2027, tras haber tenido una buena prestación en la anterior ventana internacional, en la que ganó a Estados Unidos en Washington por 0-2 y empató a dos en Filadelfia también ante el cuadro norteamericano.

Será la primera vez que la selección española juegue un partido en el estadio leonés y la tercera en Riazor, donde goleó a Azerbaiyán en 2019 por 4-0 y venció a Bélgica por 2-0 en 2024.

- Guardametas: Adriana Nanclares, Eunate Astralaga (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal/ING).

- Defensas: Lucía Corrales, Jana Fernández (London City Lionesses/ING), Olga Carmona (PSG/FRA), Lucía Rodríguez (Atlético de Madrid), María Méndez, Silvia Cristóbal (Real Madrid), Laia Codina (West Ham/ING), Aicha Camara (Barcelona)

- Centrocampistas: Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Aitana Bonmatí (Barcelona), Julia Bartel (Juventus/ITA), Clara Pinedo, Sara Ortega (Athletic Club), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

- Delanteras: Salma Paralluelo (Lyon/FRA), Claudia Pina (Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid), Cecilia Marcos, Ainhoa Marín (Real Sociedad), Daniela Agote (Athletic), Edna Imade (Bayern Múnich/GER).