La lluvia caída durante horas en Madrid provocó que el césped estuviera muy rápido desde el inicio, algo que aprovechó el Rayo para, más enchufado que su rival, someter con una intensa presión al Valencia durante los primeros compases.

Isi Palazón, titular por primera vez desde hace un mes, fue el que primero avisó para el Rayo con un disparo cruzado que repelió a córner un antiguo compañero, el portero macedonio Stole Dimitrievski, que antes del descanso salvó a su equipo en varias ocasiones, siendo la más clara un despeje en línea de gol tras una buena jugada individual de Jorge de Frutos.

En el Valencia, Javier Aguirre no pudo contar con el sancionado José Luis Gayà ni con los lesionados Jesús Vázquez, Diego López y Sergi Canós. Sin Gayà ni Jesús Vázquez, bajas sensibles, el mexicano cubrió el lateral izquierdo con Maffeo cambiado de banda con Luis Rioja por delante.

Bien plantado tácticamente, el conjunto valenciano no tuvo prisa para esperar su momento, que llegó a los cuarenta minutos, cuando José Manuel Copete, sin oposición y con un remate de cabeza a la salida de córner, adelantó a su equipo.

Javier Aguirre celebró el gol de forma efusiva desde la banda porque su apuesta dio sus frutos y no perdió la calma cuando en los primeros minutos su equipo estuvo a merced del Rayo, que sorprendió con un esquema táctico novedoso: defensa de tres, dos delanteros y extremos muy abiertos en los ataques.

En la segunda parte el Rayo pudo igualar la contienda nada más salir de vestuarios con un lanzamiento de falta de Florian Lejeune que se fue rozando unl poste y que supuso otro serio aviso para el Valencia.

Sin perder la compostura, el conjunto visitante siguió a lo suyo y, con el paso de los minutos, fue desesperando al Rayo, en el que Beñat San José buscó la fórmula del empate dando entrada a sus jugadores más ofensivos del banquillo, el brasileño Alemao y el extremo Álvaro García.

Javi Guerra y Umar Sadiq, con su velocidad, hicieron exigirse al máximo a la defensa del Rayo, en el que solo alguna individualidad causó cierto peligro al Valencia, como el latigazo de Unai López que se estrelló en el larguero.

Los últimos minutos fueron de continuo asedio del Rayo, que lo intentó de todas las formas posibles y con todos sus efectivos, salvo el portero, atacando el área del Valencia, que supo defenderse con rigor y, sin sufrir en exceso, acabó celebrando los tres puntos.

0 - Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid (Álvaro, m.60); Unai López (Bouare, m.80), Pathé Ciss; De Frutos, Isi (Alemao, m.70), Tsitaishvili (Pedrosa, m.61); Nteka (Pedro Díaz, m.61) y Camello.

1 - Valencia: Dimitrievski; Arnau, Copete (Diakhaby, m.73), Tárrega, Maffeo; Raba (Ugrinic, m.69), Guido (Dieng, m.83), Pepelu, Luis Rioja; Javi Guerra (Hugo Duro, m.83) y Sadiq (Mayol, m.83).

Árbitro: José Luis Munuera Montero. Amonestó a Camello (m.45) y De Frutos (71), del Rayo; y a Javi Guerra (64), del Valencia.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 13.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana, y del padre de Arnaut Danjuma, jugador del Valencia.