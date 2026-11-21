El conjunto de Jindrich Trpisovsky mantiene el poderío en su competición local a pesar del mal papel continental que hasta ahora ha realizado. En la 'Champions', es antepenúltimo con tres derrotas y un solo empate. Pero en el torneo checo sigue invicto, con once victorias y cuatro igualadas en los quince partidos que ha jugado.

El cuadro de Praga abrió el marcador a los cuatro minutos con un gol de Mojmir Chytil a pase de Tomas Holes, que recibió la pelota tras un saque de esquina botado por Michal Sadilek. Y sentenció en el 77, con una diana de Pavel Kacor tras recibir un balón del nigeriano Mubarak Suleiman.

El Slavia Praga aventaja en nueve puntos al segundo de la clasificación checa, el Mlada Boleslav.